Karesispor rakibi Yeni Mamakspor

Balıkesir'in Türkiye Basketbol Ligindeki temsilcisi Karesispor, hafta sonu evinde Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor'u konuk ediyor.

Sezona 2'de 2'yle başlayan ve yüksek skorlu galibiyetler alarak dikkatleri üzerine çeken Karesispor, Kurtdereli Spor Salonunda Federasyon Kupası son şampiyonu Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor'u da mağlup ederek ligde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Bandırma Kırmızı karşılaşmasıyla sezonun ilk maçından itibaren dolu tribünler önünde oynadıklarının altını çizen Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, “Taraftarlarımız bizi bu maçta da yalnız bırakmayacaktır. Yüksek skorlu maçlar oynuyoruz, tempolu bir takımız. Ama karşımızda da sezon öncesinde düzenlenen Federasyon Kupasının şampiyonu var. Tehlikeli bir takım. Ancak takımımız da karşılaşmaya hazır. Taraftarlarımızın da 40 dakika müthiş desteğiyle bizim Kurtdereli'de maç kaybetmeye niyetimiz yok. Tek hedefimiz galibiyet, umarım galip gelir salondaki taraftarlarımızla güzel bir hafta sonu geçiririz” dedi.

Karesispor-Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor karşılaşması 27 Ekim Cumartesi günü Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Tekin Özübir, Çağrı Hekimoğlu ve Halil Erkoç hakem üçlüsü yönetecek.