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28 Haziran 2018 12:02

Karesispor Reha Öz’ü kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Karesispor, 2018-2019 sezonunun ilk transferini Bakırköy Basket’ten Reha Öz’ü alarak açtı.

Karesispor Reha Öz’ü kadrosuna kattı

28 Haziran 2018 12:02


Karesispor, geçtiğimiz sezonu Bakırköy Basket’te geçiren 2.02 cm boyundaki Kısa Forvet Reha Öz ile anlaştı. 2017-2018 sezonunu Bakırköy formasıyla 33 maçta 10.5 sayı 4.4 ribaund 0.8 asist ortalamasıyla geçiren Reha Öz, yeni sezonda Karesispor formasını giyecek.


Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Transfer sezonu çerçevesinde ilk transferimizi ligimizi çok iyi bilen, tecrübesiyle takımımıza yardımcı olacağına inandığımız Reha Öz ile yaptık. Hocamızın talepleri, takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda taraftarlarımıza seyir zevki yüksek ve göze hoş gelen bir basketbol izletmek için yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Reha Öz’e Karesispor’a hoş geldin diyor, transferin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.




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