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08 Ağustos 2018 13:42

Karesispor sezonu açtı

Yeni sezonda Türkiye Basketbol 1.

Karesispor sezonu açtı

08 Ağustos 2018 13:42

Ligi’nde mücadele edecek olan Karesispor, yeni sezon için parkeye indi ve ilk antrenmanını yaptı. Karesispor’da hedef Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne çıkmak. Karesispor iç transferde de Volkan Aydın ile sözleşme yeniledi.


Karesispor yeni sezon hazırlıklarına Kurtdereli Spor Salonu’nda başladı. Bu sezon mücadele edeceği Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselme parolasıyla mücadele edecek olan Karesispor’un Sportif Direktörü Anıl Uyanık, Karesispor’un hedeflerini açıkladı. Uyanık, "Bu sene oynayacağımız Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde hedefimiz Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek. Karesispor’da transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takıma 2-3 oyuncu dahil etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Lig başlamadan transfer çalışmalarımızı sona erdirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.


Karesispor Basketbol takımı iç transferde 2 sezondur formasını giyen 27 yaşında ki şutör guard Volkan Aydın ile sözleşme yeniledi.



Hedef Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Karesispor, bu sezon Avrupa’nın en büyük iki basketbol liginden biri olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselme parolasıyla mücadele edecek.


TB1L’de mücadele edecek olan Karesispor’u geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına Başantrenör olarak getirilen Gercer Baytimur idaresinde lige hazırlanıyor. Karesispor Afyon Belediye’den İbrahim Yıldırım ve PETKİM’den Doğukan Sönmez, Carlos Medlock, Thomas Gipson ve Yalova Belediyespor’dan Murat Can Esen’i kadrosuna kattı.



Ayan: "Şampiyon olmak istiyoruz"


Sezon öncesi açıklamalarda bulunan Karesispor Basketbol Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, "Transfer dönemini iyi bir şekilde değerlendiriyoruz. Yeni sezonda iyi bir takım oluşturmak için çabalıyoruz. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız şanssızlıkları yaşamamak için iyi bir kadro oluşturuyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Enaz 2 oyuncuyu daha kadromuza katmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bu yıl şampiyon olmak" şeklinde açıkladı.




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