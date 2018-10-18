Karesispor Sigortam.Net İTÜ Basket deplasmanında

net İTÜ Basket karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Kurtdereli Spor Salonu'nda Bandırma Kırmızı karşısında aldığı 53 sayılık galibiyetle lige mükemmel bir başlangıç yapan Karesispor, deplasmanda da Sigortam.net İTÜ Basket'i mağlup ederek yola kayıpsız devam etmek istiyor. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, “Bu sezon iddialı bir kadroyu en kısa sürede kurarak hazırlıklarımıza hemen başlamıştık. Bunun da meyvesini ilk haftada ligin en genç ve yüksek tempolu oynayan takımı Bandırma Kırmızı karşısında galibiyetle aldık. Ben o karşılaşmada bizim yanımızda olan seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Daha ilk haftadan dolu bir salonda oynadık. Bu sayı haftalar geçtikçe de artacaktır diye düşünüyorum. Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşmasında da tek hedefimiz galibiyet. İlk haftadan iyi bir galibiyetle açtığımız ligin ikinci haftasında da galibiyet alıp kayıpsız devam etmek istiyoruz” dedi.

Karesispor-Sigortam.net İTÜ Basket müsabakası Cuma günü saat 14' te Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezinde oynanacak. Müsabakayı Sami Özel, M.Onur Sönmez ve Dorukhan Kalyoncu hakem üçlüsü yönetecek.