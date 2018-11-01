Karesispor, Yalova deplasmanında

Lig'in lideri Karesispor, hafta sonu ligin dördüncü haftasında Yalova Belediyespor'a konuk oluyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde sezona fırtına gibi başlayan Karesispor, ligin ilk üç haftasında 109 sayı ortalamayla mücadele ederek tüm maçlarını kazanarak ligde lider olurken, Yalova Belediyespor çıktığı üç karşılaşmada da sahadan mağlup ayrıldı.

Ahmet Ayan: "Galibiyetle dönmek istiyoruz"

Karesispor Başkanı Ahmet Ayan takımın lige çok iyi başladığını belirterek, “Ligdeki her maçımıza yüksek bir konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Yalova maçında da takımımızın son ana kadar konsantre ve disiplinli bir şekilde oynayacağından şüphem yok. Rakipte kazanmak isteyecektir. Umarım Yalova deplasmanından galibiyetle döner, serimize ve yolumuza devam ederiz” dedi.

Karesispor-Yalova Belediye Spor müsabakası 2 Kasım Cuma günü saat 18.30'da Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Önder Yılmaz, Abdullah Koputan ve Ogün Cılız hakem üçlüsü yönetecek.