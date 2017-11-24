Karesispor’da hedef TED Kolejliler

Ligi’nin 11. haftasında Karesispor, Ankara’da TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak. Karesispor’un hedefi TED Ankara Kolejliler karşısında deplasmanda galip gelmek.

Türk Telekom karşısında mağlup olan Karesispor, bu yenilgiyi telafi etmek için Ankara’ya gidiyor. Kurtdereli Spor Salonu’nda TED Ankara Kolejliler maçı hazırlıklarını tamamlayan Karesispor’da açıklamalarda bulunan Başantrenör Fahri Güler, ’’Türk Telekom maçı artık geride kaldı. Bu yenilgiyi unutup yolumuza devam etmek zorundayız. Bunun için de tek yol kazanmak. Ankara’ya kazanmak için gidiyoruz. Kafamızda başka bir düşünce yok. Balıkesir’e mutlaka kazanarak döneceğiz’’ dedi.

Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan ise, ’’Ankara’da TED Ankara Kolejliler ile oynayacağız. Biz kazanarak yolumuza devam etmek niyetindeyiz. Teknik heyetimiz, oyuncular karşılaşmaya hazır. Balıkesir’e galip gelerek döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Karesispor-TED Ankara Kolejliler müsabakası 25 Kasım Cumartesi günü TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Turgut Işık, Orhan Hekimoğlu ve Seda Esen hakem üçlüsü yönetecek.