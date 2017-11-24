Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 16:51

Karesispor’da hedef TED Kolejliler

Türkiye Basketbol 1.

Karesispor’da hedef TED Kolejliler

24 Kasım 2017 16:51

Ligi’nin 11. haftasında Karesispor, Ankara’da TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak. Karesispor’un hedefi TED Ankara Kolejliler karşısında deplasmanda galip gelmek.


Türk Telekom karşısında mağlup olan Karesispor, bu yenilgiyi telafi etmek için Ankara’ya gidiyor. Kurtdereli Spor Salonu’nda TED Ankara Kolejliler maçı hazırlıklarını tamamlayan Karesispor’da açıklamalarda bulunan Başantrenör Fahri Güler, ’’Türk Telekom maçı artık geride kaldı. Bu yenilgiyi unutup yolumuza devam etmek zorundayız. Bunun için de tek yol kazanmak. Ankara’ya kazanmak için gidiyoruz. Kafamızda başka bir düşünce yok. Balıkesir’e mutlaka kazanarak döneceğiz’’ dedi.


Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan ise, ’’Ankara’da TED Ankara Kolejliler ile oynayacağız. Biz kazanarak yolumuza devam etmek niyetindeyiz. Teknik heyetimiz, oyuncular karşılaşmaya hazır. Balıkesir’e galip gelerek döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Karesispor-TED Ankara Kolejliler müsabakası 25 Kasım Cumartesi günü TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Turgut Işık, Orhan Hekimoğlu ve Seda Esen hakem üçlüsü yönetecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
17
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    17°C
  • Pazar
    Sisli
    14°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç