Karesispor’da imzalar atıldı

Ligi’nde mücadele edecek Karesispor Basketbol takımı, iki yeni transfere imza töreni düzenledi.

Bu sezon TB1L’de mücadele edecek olan Karesispor Basketbol takımı daha önce prensip anlaşmasına vardığı Bursaspor’lu Şahin Ekmen ve Eskişehir Basketbol takımından Kerem Gülmez için Alparslan Türkeş spor kompleksinde imza töreni düzenledi.

Ayan: "İddiamız devam edecek"

Şahin Ekmen ve Kerem Gülmez için imza töreni sonrası bir basın toplantısı düzenlendi. İmza töreninde konuşan Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, "Şampiyonluk sürecinden sonra hemen akabinde 2017-2018 sezonu için transfer çalışmaları ile ilgili teknik heyetimizle çalışmalarımız hemen başladı. Bugün itibarı ile Bursaspor’dan Şahin Ekmen ve Eskişehir’den Kerem Gülmez’i kadromuza kattık. Önümüzdeki sezonda iddiamız devam edecek.Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sezon oynayan bir çok oyuncumuzun kontratı bitti. Kontratı biten oyuncularımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Yabancı oyuncu konusunda çalışmalarımız devam ediyor. İki oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bütçemizi belirledik. Bütçemize göre az maliyetle güzel bir kadro kurup, en iyi başarıyı ortaya koymak. Öncelikli hedefimiz iyi bir oyunla Play-Off’lar da oynamak. Her şey iyi giderse şampiyonluk neden olmasın. Balıkesir halkına kaliteli basketbol sunacağız. Tüm Balıkesir halkını maçlarımıza bekliyoruz" dedi.

Gülmez: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Eskişehir Basketbol takımından transfer olarak gelen Kerem Gülmez ise böyle samimi bir ortama geldiği için kendimi çok şanslı hissettiğini söyleyerek, "Bana bu imkanı verdikleri için teşekkür ediyorum.İnşallah takımın hedefleri doğrultusunda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gönül ister ki şampiyon olarak lige çıkalım" şeklinde konuştu.

Bursaspor’dan Karesispor Basketbol’a gelen Şahin Ekmen’de Balıkesir’e gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bende öncelikle Başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum bana güvendikleri için. Buranın ne kadar güzel bir organizasyon olduğunu biliyordum. Transferimde hiç bir tereddüt yaşamadım. Kafam çok rahat olarak geldim. Karesispor için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Balıkesir’e çok güzel basketbol izleteceğiz. göze hoş gelen bir basketbol izleteceğiz" açıklamalarında bulundu.

Esen: "Sıkı araştırıyoruz"

Karesispor Basketbol Takımı Sekreteri ve Transfer Sorumlusu Talha Esen, "Bu gün transfer ettiğimiz iki oyuncuyu 1.5 yıldır takip ediyorduk. Karesispor olarak yabancı oyuncu ve yerli oyuncular ile araştırmalarımız devam ediyor. Transferler için teknik heyet ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla ince eleyip, sıkı araştırıyoruz. Transferlerimiz bitmedi oyuncu arayışımız devam ediyor. Geçen sezon kadroda olan 4 veya 5 oyuncu ile tekrar anlaşacağız. Kadromuzu 13 oyuncu ile kadro kuruyoruz. Karesispor’un hedefi minimum Play-off ve maksimum şampiyonluktur" şeklinde konuştu.

Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza töreni basın toplantısına Karesispor Kulüp Başkanı Ahmet Ayan, Başkan Yardımcısı Levent Mertoğlu, Talha Esen, Güvenç Guruş, Özhan Yalın, Cengiz Türkmen, Şahin Erkmen ve Kerem Gülmez katıldı.