Karesispor’da mezuniyet coşkusu

Karesispor okulunda mezuniyet coşkusu yaşandı. 4 yılda 33 bin öğrencinin mezun olduğu, 2018’de ise 11 bin öğrencinin mezun olarak sertifika aldığı Karesi Spor Okulu’nun mezuniyet töreninde konuşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Gelecek seçimlere değil, gelecek nesillere yatırım yapıyoruz" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın alana gelişiyle birlikte kendisine büyük sevgi gösterisinde bulunan çocuklar, Başkan Yılmaz’a sarılmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Başkan Yılmaz, Karesi güzel bir şehir olsun diye hep birlikte çalışıyoruz

Karesi Spor Okulları Yaz Dönemi mezuniyet töreninde öğrencilere ve velilere hitap eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bilinçli bir gençlik ile Karesi’nin daha güzel ve huzurlu bir şehir olması için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, “Her sene sayımızı arttırarak ortalama 10 ile 12 bin öğrencimize farklı tesislerimizde, farklı alanlarda; işini ve öğretmeyi seven, uzman kadromuzla eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız yazlarını güzel geçirsinler, bilinçli bir gençliğimiz olsun, annelerimiz evlerinde rahat etsin, babalarımız merak etmesin ve Karesi güzel bir şehir olsun diye hep birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri, boş zamanlarını kendi başlarına spor yaparak geçirebilmeleri, günümüzün hastalığı olan dijital ortamlardan uzak arkadaşları ile vakit geçirebilmeleri için gereken tüm imkanları sunmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız hem geleneksel oyunlarımızı öğrensinler hem yüzmeyi bilsinler, ata sporumuz olan okçuluğu öğrensinler, eğer istiyorlarsa ata binmeyi bizle keşfetsinler istedik ve dört senedir ’çocuklarınız bizlere emanet’ sloganıyla yazlarımızı hep birlikte dolu dolu geçirdik. Ben çok şanslı bir belediye başkanıyım. Çünkü her zaman arkamızda valimiz, spor il müdürümüz, milletvekillerimiz, belediye başkanı arkadaşlarımız ve gönüllü bu işi yapan benimle birlikte çalışan mesai arkadaşlarım var. Gerçekten bir şehirde uyum bu kadar güzel olur” dedi.

“Şehre ruh veren insan, insana neşe veren çocuklar”

Göreve geldikleri gün, şehir için dertlenen 30 belediye meclis üyesi ve 70 muhtar ile öncelikli olarak ele alınması gereken konuları belirlediklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Karesi’nin tabii ki yaşanılabilir bir şehir olması lazım. Şehre ruh veren insan, insana da neşe veren çocuklar. O zaman önceliğimiz çocuklarımız olsun dedik. Parklarımızı dizayn ederken, okullarımıza destek verirken, öğretmenlerimizle iletişim kurarken sorumluluğumuzun bilincinde olduk. Bu sorumluluğu bizlerle birlikte üstlenmek isteyen değerli arkadaşlarımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık. Şimdi görüyoruz, 4 yılı bu büyük aileyle birlikte dolu dolu geçirdik. Ailemiz şimdi yeni mezunlar veriyor, öğrencilerimizi tebrik ediyor bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Bu yıl 11 bin, 4 yılda toplam 33 bin mezun veren Karesi Spor Okulunun mezuniyet törenine Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, Karesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, meclis üyeleri, Karesi Spor Kulübü yöneticileri, muhtarlar, veliler ve binlerce çocuk katıldı.