Karesisporlu Kick Boksçuların büyük başarısı

olarak ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil etme hakkı kazandılar.

Milli takım belirleme maçlarından birisi olan ve Alperen Atalay anısına 3. Kez düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks turnuvası Antalya da gerçekleştirildi. 4 kıta ve 27 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcu içinden Karesispor’lu Sevcan Çakırca ve Oğuz Sever 1. olarak şampiyonaya damga vurdu. Sporcularımız elde ettikleri bu başarı ile Ülkemizi Dünya ve Avrupa Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandılar.

Sporcuların antrenörü Ender Yeşilyurt, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın destekleri sayesinde uzun süredir sistemli bir şekilde çalışmalarımıza devam ettiklerini belirterek,“Sporcularımız Avrupa ve Dünya Şampiyonasına konsantre olmuş durumdalar ve kürsüde kendilerine yer bulabilmek için gerekli mücadeleyi verecekleri konusunda en ufak bir şüphemiz yok” diyerek SevcanÇakırca ve Oğuz Sever’e olan güvenini dile getirdi.