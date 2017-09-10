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10 Eylül 2017 19:56

Karesispor’un Kartepe kampı sona erdi

Türkiye Basketbol Ligi (TB1L) ’de mücadele edecek olan Karesispor lig hazırlarına devam ettiği Kartepe kampı sona erdi.

Karesispor’un Kartepe kampı sona erdi

10 Eylül 2017 19:56


Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi (TB1L) ’de Balıkesir’i temsil edecek olan Karesispor, yeni sezon öncesi katıldığı Kartepe Turnuvası’nda ligin iddialı takımlarından Bursaspor, Ankara DSİ, İstanbulspor ve TED Koleji ile karşılaştı. Karesi Spor oynadığı 4 maçta, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken oynadığı basketbol ile de yaklaşan sezon öncesi umut verdi.


Karesi Spor’un Başantrenörü Fahri Güler Kartepe’de yaptıkları kampı ve kamp süresince oynadıkları turnuvada takımının verdiği mücadeleden oldukça memnun olduğunu belirterek, " iyi bir turnuva dönemi geçirdik. Eksikliklerimizi ve iyi yanlarımızı gördük, en kısa zamanda eksikliklerimizi tamamlayıp iyi yanlarımızı da geliştirerek 18-23 Eylül’de Antalya’da oynanacak olan Federasyon Kupası’nda ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.


Karesispor’un Kartepe’de mücadele ettiği turnuvada Ankara DSİ’u 81-74, İstanbulspor’u 79-74 yenerken, TED Kolejliler’e 77-80 ve Bursaspor’ada 76-82 mağlup oldu. Karesispor Antalya’da oynanacak Federasyon kupası maçları için çalışmalarına ara vermeden devam edecek.




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