Karesi'ye modern parklar

Balıkesir'in Karesi Belediyesi, yeşil ve yaşanabilir bir Karesi için 4,5 yılda 94 yeni parkı hizmete soktu.

Karesi Belediyesi, halkın daha kaliteli zaman geçirebileceği, yeni nesil oyun grupları ile donatılmış parkları şehre kazandırdı. Karesi Belediyesi, özellikle çocuklara ve gençlere yaptığı yatırımlar ile ön plana çıkıyor. Belediye, ilçede bulunan 84 adet parkın revizesini yaptı, 94 adet yeni parkı da Karesililerin hizmetine sundu. 180 adet çocuk oyun grubunun montajını yapan, şehre 109 adet fitness alanı ve 57 adet semt spor sahası kazandıran Karesi Belediyesi, Karesi'yi parkı ve yeşili bol bir ilçe yapma hedefiyle çalışmalarına yön veriyor.

Karesi Belediyesi, içerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ile yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu parklarla mahallelere nefes aldırırken, mahalle sakinlerinin de bir araya gelmelerine imkan sunan sosyal donatı alanları oluşturdu.

Özellikle mahalle aralarında atıl durumda bulunan alanları, park ve yeşil alan olarak halkın hizmetine sunduklarını kaydeden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Belediye olarak mahallelerimize yeni nesil modern oyun parkları kazandırıyoruz. Parkların çocuklarımızın zihnen ve bedenen gelişimlerine katkı sağlayan, güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar olmasını önemsiyoruz" dedi.