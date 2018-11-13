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Kargodan silah çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir adrese gelen kargodan 3 adet silah çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir adrese gelen kargodan 3 adet silah çıktı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, bir kişiye kargoyla silah geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada polis, kargo firması civarında gerekli önlemleri aldı. 06 plakalı araç ile bir erkek ve bir kadının geldiği ve kadının kargodan B.P. adına gelen kargoyu aldığının görülmesi üzerine araç durdurularak paket teslim alındı. Paket içerisinde yapılan kontrollerde, 3 adet seri numarası olmayan silah ele geçirildi. Alınan talimatla M.P., B.P. ve B.L. hakkında adli işlem başlatıldı.

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