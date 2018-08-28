Karlahan: "Bu sene küfürden ceza almak istemiyoruz"

Lig takımlarından Bandırmaspor’un Başkanı Göksel Karlahan 2 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulunurken, bu sezon kötü tezahürat nedeni ile ceza almak istemediklerini açıkladı.

23 günlük kamp sürecini tamamlayarak sezonun ilk maçını beklemeye başladıklarını ifade eden Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, "Vefa yılımızda yeni bir hoca ve yeni bir futbolcu kadrosuyla sezona 11 tane ciddi hazırlık maçı yaparak hazırlandık" dedi.

"Genç oyuncularımız camiayı heyecanlandırdı"

Hazırlık maçlarında genç oyuncuların camiayı heyecanlandırdığını ve ilerisi için umut verdiğini vurgulayan Karlahan, "Tüm zorluklara rağmen ödemelerimizi gününde yapmaya gayret ediyoruz. Bu sene uyguladığımız mali disiplinin meyvelerini önümüzdeki senelerde alacağız. Bu sene kamp harcamaları, eskiden kalan borçlar, transfer giderleri, malzeme masrafları bizi oldukça sıkıştırdı. Eski Teknik Direktör İsmail Ertekin’in alacağını da ödedik. Stadın bu yılki kirasını peşin ödeyerek yüzde 50 oranında indirim yaptık. Geçen yıldan kalan kira bedelini de İl Spor Müdürlüğü ile yapılandırdık. Rutin günlük harcamaları da otopark gelirleriyle ödüyoruz. Hentbol takımının borçlarının ilk taksidini de yatırdık. Genellikle hocamızın öngördüğü genç, koşan ve başarıya aç oyuncuları kadromuza kattık. Bu sene kadromuzu 26 kişiyle oluşturacağız. Altyapıdan gelen Yasin ve Hüseyin kardeşimiz de A takım kadrosunda yer alacak. Gelecek için onlardan çok umutluyuz. Cuma günü bitecek transfer döneminde 2 oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Böylece transferi bitirmiş olacağız" diye konuştu.

"Küfürden ceza almak istemiyoruz"

Sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Karlahan, “Kahramanmaraş maçını kazanarak sezona merhaba demek isteği içindeyiz. İzleme ekibimiz hazırlık döneminde rakibin 3 maçını izleyerek rapor hazırladı. Bu raporlar tüm sezon boyunca rakipler için devam edecek. İbrahim dışında eksiğimiz yok. İbrahim de hastaneden çıktı. Bir süre dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak. Vefa yılımızda taraftarlarımıza da büyük görev düşüyor. Kötü tezahürat ve küfür etmeden 90 dakika boyunca genç ekibimizi desteklesinler. Bu sene asla küfür yüzünden ceza almak istemiyoruz. Tüm Bandırmalıları Kahramanmaraş maçına davet ediyorum" şeklinde konuştu.