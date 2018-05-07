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07 Mayıs 2018 09:17

Karmakeş Band Küçükköy’ü şenlendirdi

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Karmakeş Band Küçükköy’ü şenlendirdi

07 Mayıs 2018 09:17

Ayvalık Küçükköy Teferiç Şenlikleri kapsamında Küçükköy Mahallesinde saat 21.00’de Karmakeş Band grubu konseri düzenlendi.


Grup Türkçe müziklerin yanı sıra Boşnak kültürünün özgün şarkılarını da seslendirdi. Halk oyunları ile karşılık veren dinleyiciler güzel bir gece yaşadı.


Konser dinlemek için Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in yanı sıra Başkan Yardımcılar Gökay Bacan, Figen Güren, meclis üyeleri Fahri Güren, Salman Kayran’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Mutlu günlere hep beraber ulaşmak istediklerini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Teferiç hepimizin bildiği gibi yeni bir umut yeni bir kucaklaşmadır. Ben inanıyorum ki hepimiz bu ülkede huzur içinde beraberce yaşayacağız. Mutlu ve huzurlu bir ülke istiyoruz. Hepimizin Ne Mutlu Türküm Diyene demesi lazım. Ayvalık’a ve Türkiye’ye bereket gelmesini istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.




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