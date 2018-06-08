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08 Haziran 2018 16:37

Karnesini evde aldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sağlık nedenleri sebebiyle evde eğitim görmekte olan Şehit Halil Kantarcı Ortaokulu 7.

Karnesini evde aldı

08 Haziran 2018 16:37

ci sınıf öğrencisi Muzaffer Çevik’i ziyaret eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Okul Müdürü Hakan Yıldız kendisine karnesini verdiler.


İkinci dönemi başarı ile tamamlayarak takdir belgesi ile iftihar belgesi alan Muzaffer’e karnesinin yanında hediyeler de takdim edildi. Evde eğitim alan Muzaffer Çevik’i evinde ziyaret eden Kaymakam Sırmalı “Devletimizin değişik engellerden dolayı evde eğitim hizmetini öğrencilerimize sunmaktadır. Bu kapsamda İlçemizde 11 çocuğumuz evde eğitim hizmetinden faydalanmaktadır. Bizde her eğitim öğretim döneminde öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak karnelerini ve hediyelerini takdim ediyoruz." dedi.


Gelecekte hangi mesleği seçeceğini soran Kaymakam Sırmalı’ya, doktor olmak istediğini dile getiren Muzaffer Çevik’e Kaymakam Sırmalı, “Bu hedefini gerçekleştireceğine eminim” dedi. Evde eğitim hizmeti alan ailelerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Kaymakam Sırmalı “Bundan sonra da ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.




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