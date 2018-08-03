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03 Ağustos 2018 15:52

Karşıdan karşıya geçmekte olan minik çocuğa otomobil çarptı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmekte olan minik çocuğa seyir halindeki bir otomobil çarptı.

Karşıdan karşıya geçmekte olan minik çocuğa otomobil çarptı

03 Ağustos 2018 15:52


Alınan bilgiye göre, Sarımsaklı girişinde bir akaryakıt istasyonu önünde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada; 35 ET 705 plakalı aracıyla seyir halinde bulunan 28 yaşındaki D.Y adlı sürücü, o sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Doruk İlgün adlı çocuğa çarptı.


Kazada minik çocuk ağır yaralanarak bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Doruk İlgün isimli çocuğun hayati tehlikesi bulunması nedeniyle İzmir’deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kazanın meydana geldiği yolda araç sürücülerin süratli seyrettiğini belirten mahalle sakinleri bu sorunu önüne geçilmesi için yetkileri göreve çağırması da dikkatlerden kaçmadı.




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