KASAİD Ayvalık Şubesi 10 yaşında

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kadınların sosyal hayatını inceleyerek, kadınların tolumdaki yerini mercek altına alıp, kadınlara yönelik açmış olduğu kurslar ve kadın haklarının savunucu olan KASAİD (Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği) Ayvalık Şubesi'nin açılışının 10. yılını kutladı.

Ayvalık Belediyesi'ne ait Çamlık Paşalimanı Restoran da dernek bünyesindeki üyeler ve kursiyerlerin yanı sıra ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla düzenlenen yemekli toplantıda Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Figen Güren, Ayvalık Kaymakamlğı Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, ÇYDD Başkanı Nuray Özer ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Gülden Sarıbaş ve dernek üyeleri hazır bulundu.

Toplantıda konuşan KASAİD Ayvalık Şube Başkanı Filiz Karayelli, kuruluşundan bugüne kadar dernek olarak yaptıkları çalışmaların yanı sıra bölgede bir ilk olan kadınlara ücretsiz hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetlerinden, unutulmaya yüz tutan el sanatları kurslarından burs ve giyim eşyası yardımları hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda KASAİD Ayvalık Şube yöneticileri; Kurucu Başkan Filiz Karayelli'nin yanı sıra derneğin gönüllü El Sanatları Eğitmeni Aysel Güngör ve burs veren Sevinç Meriç'e plaket verdiler.

Yönetim kurulu ile birlikte pasta kesilen toplantıya katılanlar; dernek şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Karayelli başta olmak üzere, dernek yönetim kurulu üyeleri; Aysel Güngör, Songül Afacan, Gürsel Koyuncu, Güher Eren ve Fahriye Çamur'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.