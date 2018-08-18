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18 Ağustos 2018 14:01

Kasaplar Odası’ndan AVM’lerde kurbanlık satışına tepki

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Şerafettin Çıkar, AVM’lerin kurbanlık satmasına tepki gösterdi.

Kasaplar Odası’ndan AVM’lerde kurbanlık satışına tepki

18 Ağustos 2018 14:01


Vatandaşların kurbanlarını kestikleri yerlerde veteriner olmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Şerafettin Çıkar, ”Vatandaşlarımızın kurbanlarını kestirdikleri yerde veteriner olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Ruhsatları olan yerlerde kesmelerini tavsiye ediyoruz. Resmî olan yerlerde veteriner bulunuyor. Hijyen kurallarına riayet ediliyor. Vatandaşlarımızın etlerini dolaba koyarken poşetten çıkarmaları gerekiyor. Poşetle dolaba konulan etler bozuluyor, yeşilleniyor, yenmeyecek hale geliyor. Bu kurallara dikkat edilmesi gereklidir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda kurban fiyatları canlı baskül olarak 20-23 TL arasında, küçükbaşta bin 300 - 2 bin TL arasında değişiyor” dedi.


"AVM’lerin kurban satışına karşıyız" diye ifade eden Çıkar, “AVM’lerin kurban satışına karşıyız. Taksitli kurban satışı yapıyorlar. Vatandaşımızın kurbanlarını görerek alması gerekiyor. AVM’lerde bin kalem mal satılıyor. Kurbanı satmasalar da olur. Benim üreticim, besici üyelerim bir sene emeğini veriyor, emeğinin karşılığını kurban bayramında almak istiyor. Marketlerle rekabet etmemesi gerekiyor” diye konuştu.




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