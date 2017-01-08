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08 Ocak 2017 21:53

Kaybolan çiftin cesedine ulaşıldı

Kaybolan çiftin cesedine ulaşıldı

08 Ocak 2017 21:53

Balıkesir’in Manyas ilçesinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana kayıp olan çiftin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, İrşadiye Mahallesi’nden geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde araçları ile yola çıkan ve bir süredir kendilerinden haber alınamayan Ali Abdullah Akın ve Nefise Akın çiftinin cesetleri bugün bulundu.
İrşadiye Mahallesi muhtarı Şevket Kaya, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına çiftin kaybolduğu ihbarında bulunmuş ve cuma günü akşam yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamamıştı. AFAD, Balıkesir Büyükşehir ve Manyas Belediyesinin de katılımları ile cumartesi günü yapılan aramalar sonucunda Ketenlik köprüsü civarında çifte ait araç bulunmuş ve bölgenin elverişsiz şartlarından dolayı araca ulaşılamamıştı.
AFAD ekipleri bugün İlçe Jandarma Komutanlığı ve vatandaşların da yardımıyla araca ulaşarak içerisinde karı kocanın cesedini çıkarttı.
Ketenlik köprüsünden sel sularına kapılarak düştükleri derede boğularak öldükleri sanılan Ali Abdullah Akın (59) ile eşi Nefise Akın’ın (42) cesetleri vatandaşların sırtlarında yaklaşık bir kilometre taşınarak araçlara götürüldü. Cesetler Manyas Devlet hastanesi morguna otopsi yapılmak için kaldırılırken, Manyas Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



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