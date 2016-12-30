Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 22:57

Kaygan yolda yolcu otobüsü tehlike atlattı

Kaygan yolda yolcu otobüsü tehlike atlattı

30 Aralık 2016 22:57

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye yolcu otobüsü çöp konteynerini altına alarak durabildi. Kaza ucuz atlatılırken, yolcular büyük korku yaşadı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na ait şehir içi yolcu otobüsü, kent merkezinden TOKİ Kayacık seferine çıktı. TOKİ yakınlarına geldiği sırada kayganlaşan yolda kaymaya başlayan otobüs büyük bir gürültü ile yol kenarındaki kaldırımı kısmen parçalayarak ve bir çöp konteynerini altına alarak durmayı başarabildi. Ucuz atlatılan kazada yaralanan olmazken, yolucular büyük korku yaşadı. Çıkan gürültü ile kaza yerine gelen mahalle sakinleri de otobüsü kurtarmayı başardı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç