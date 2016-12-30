Kaygan yolda yolcu otobüsü tehlike atlattı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye yolcu otobüsü çöp konteynerini altına alarak durabildi. Kaza ucuz atlatılırken, yolcular büyük korku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na ait şehir içi yolcu otobüsü, kent merkezinden TOKİ Kayacık seferine çıktı. TOKİ yakınlarına geldiği sırada kayganlaşan yolda kaymaya başlayan otobüs büyük bir gürültü ile yol kenarındaki kaldırımı kısmen parçalayarak ve bir çöp konteynerini altına alarak durmayı başarabildi. Ucuz atlatılan kazada yaralanan olmazken, yolucular büyük korku yaşadı. Çıkan gürültü ile kaza yerine gelen mahalle sakinleri de otobüsü kurtarmayı başardı.