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29 Mayıs 2018 13:10

Kayıp 3 balıkçıdan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinden kayıp 3 mürettabatından birinin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu.

Kayıp 3 balıkçıdan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

29 Mayıs 2018 13:10


Edinilen bilgilere göre, önceki gece kötü hava şartları nedeniyle alabora olan ’Belinay 1’ isimli balıkçı teknesinin kayıp üç mürettebatından biri batık enkazının 20 metre kadar ilerisinde 28 metre derinlikte balık adamlar tarafından Kerem İncedayı’nın cansız bedenine dün ulaşılmıştı. Bugün ise enkaz ve civarında dalış aramaları yoğunlaştırıldı. Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma ekipleri Volkan Çanakçı’nın cansız bedenine ulaştı. Çanakçı’nın cesedi Bursa adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Bu arada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, balıkçıların bir an önce bulunabilmesi için Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun talimatıyla çalışmaları iki günden beri olay yerinden bizzat kendisinin takip ettiği öğrenildi.




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