Kayıp 4 balıkçıdan birinin cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gece kötü hava şartları nedeniyle alabora olan ’Belinay 1’ isimli balıkçı teknesinin kayıp dört mürettebatından biri batık enkazının 20 metre kadar ilerisinde 28 metre derinlikte balık adamlar tarafından bulundu. İlk belirlemelere göre, kayıp balıkçılardan Kerem İncedayı’nın cansız bedenine ulaşıldığı belirtiliyor. Sabah saatlerinden bu yana enkaz ve civarında dalışlarını sürdüren Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma Ekipleri bir kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından çalışmaları hızlandırdı. (EME-NT-Y)