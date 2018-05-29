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29 Mayıs 2018 12:41

Kayıp 4 balıkçıdan ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinin kayıp 4 mürettabatından ikincisinin de cesedine ulaşıldı.

Kayıp 4 balıkçıdan ikincisinin de cansız bedenine ulaşıldı

29 Mayıs 2018 12:41

Volkan Çanakçı’nın cesedi enkazın yakınlarında dalgıçlar tarafından bulundu.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta kötü hava şartları sebebiyle alabora olan ’Belinay 1’ isimli balıkçı teknesinin kayıp dört mürettebatından ikincisine de batık enkazının yakınların da balık adamlar tarafından bulundu. İlk belirlemelere göre, kayıp balıkçılardan Volkan Çanakçı olduğu açıklandı.


Sabah saatlerinden bu yana enkaz ve civarında dalışlarını sürdüren Sahil Güvenlik ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma Ekipleri bir kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından çalışmaları hızlandırdı.




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