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03 Temmuz 2017 13:39

Kayıp alzheimer hastası için AKUT seferber oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, iki gün önce kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp alzheimer hastası için AKUT seferber oldu

03 Temmuz 2017 13:39


Edinilen bilgiye göre, Altınoluk’taki evinden çıkıp bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 82 yaşındaki İbrahim Erdoğan için jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Yakınları AKUT ile irtibata geçerek yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Manisa’dan 4 kişilik gönüllü bir arama ekibi bölgeye gelerek çalışma başlattı. Erdoğan’ın kırsal bölgede olma ihtimaline karşı yapılan çalışmalar bir netice vermedi.


Kayıp alzheimer hastası İbrahim Erdoğan’ın 1.80 samtim boyunda olduğu, üzerinde beyaz kareli gölmek, kot pantolon ve kışlık şapkasının bulunduğu öğrenilirken, görenlerin jandarmaya veya 112’ye bilgi vermeleri istendi.




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