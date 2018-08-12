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12 Ağustos 2018 09:52

Kayıp çiftçinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

87 yaşındaki kayıp çiftçinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Kayıp çiftçinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

12 Ağustos 2018 09:52


Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen olayda, Hasanbey Mahallesi’nde tarlası bulunan Burhan Cahit Erkal (87) öğle saatlerinde eşiyle birlikte tarlasına çalışmak için geldi. Akşam saatlerinde eşinin tek başına tarladan ayrılmasının ardından gece 22.30’a kadar kendisinden haber alınamayan Erkal için ailesi jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri Erkal’ın en son görüldüğü yerden başlayarak yaptıkları arama çalışmalarında AFAD ekipleri ile birlikte sabah saatlerine kadar şahsı aradı. Talihsiz adam sabah saatlerinde bölgede bulunan 1.5 metre derinliğindeki bir sulama kanalının Gündoğan Mahallesi girişinde bulundu. Erkal’ın cansız bedeninin düştüğü tahmin edilen su kanalında 8 kilometre sürüklendiği tespit edildi.




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