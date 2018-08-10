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10 Ağustos 2018 18:23

Kayıp çocuk bulundu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde "Oyuncağım tarlada kayboldu" diyerek anne ve babasının yanından ayrılıp kaybolan 4 yaşındaki çocuk, bulundu.

Kayıp çocuk bulundu

10 Ağustos 2018 18:23


Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır Mahallesinde, anne ve babası tarlada çalışırken yanlarından ayrılan ve uzun süre bulunamayan 4 yaşındaki Mehmet Ali Yıldız için tüm mahalle seferber oldu. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, arama kurtarma köpekleri, belediye ekipleri, avcılar kulübü üyeleri ve drone ile saatlerce aranan Mehmet Ali Yıldız, öğleden sonra ormancılar tarafından tarlanın 4 kilometre uzağında bulunan Güvercin alanı mevkinde bulundu.


Çocuğu bulan ormancılar, tarladan 4 kilometre uzakta çocuğu uyurken bulduklarını söyledi. AFAD ekibi tarafından bulunduğu yerden araçla getirilen çocuğu gören mahalle sakini ve ailelerin sevinci herkesi duygulandırdı. Anne Aslı Yıldız ve baba Nihat Yıldız, kurtarma operasyonuna katılan herkese teşekkür etti.




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