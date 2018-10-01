Kayıp kırtasiyeci ölü bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 5 günden bu yana kayıp olan 36 yaşındaki Kaan Turhan'dan üzücü haber geldi. Turhan'ın cansız bedeni silah ile vurulmuş bir şekilde ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 5 günden bu yana ailesinin ve arama kurtarma ekiplerinin aradığı kayıp kırtasiyeci Kaan Turhan Edremit'in kırsal Hacıaslanlar Mahallesi Meşelik Mevkiinde ölü olarak bulundu. Hacıaslanlar Mahallesinde ormanlık alanda ceset bulunduğu ihbarı alınmasına üzerine yapılan araştırmada, Meşelik Mevkiinde Kaan Turhan'ın cesedi ve yanında tabanca ve 1 adet boş kovan bulundu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Kaan Turhan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Konuyla ilgili jandarma soruşturmasına devam ediyor.