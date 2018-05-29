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29 Mayıs 2018 14:21

Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında batan bir kişinin sağ kurtulduğu, 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu ve 2 kişinin ise arama çalışmaların davam edildiği tekne faciasında arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından devam ediliyor.

Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor

29 Mayıs 2018 14:21


Kayıp şahıslardan iki kişinin cansız bedenlerinin sudan çıkarılmasının ardından bölgede su üstünde ve su altına arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Timi bölgede arama ve tarama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait arama kurtarma ekipleri ve dalış timleri de çalışmalarını sürdürüyor.


Sahil Güvenlik Komutanlığı yayınladığı basın bülteni ile de kazada sağ olarak kurtulan bir kişinin Sahil Güvenlik botundan karaya çıkartılırken fotoğraflarını yayınladı.




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