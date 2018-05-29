Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp şahıslardan iki kişinin cansız bedenlerinin sudan çıkarılmasının ardından bölgede su üstünde ve su altına arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Timi bölgede arama ve tarama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait arama kurtarma ekipleri ve dalış timleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı yayınladığı basın bülteni ile de kazada sağ olarak kurtulan bir kişinin Sahil Güvenlik botundan karaya çıkartılırken fotoğraflarını yayınladı.