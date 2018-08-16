Kaymakam Çalık, Anadolu Lisesi inşaat alanını inceledi

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Atatürk Mahallesindeki Erdek Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz’den devam eden inşaat hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Camgöz, Kaymakam Çalık’a yıkılan okulun 8 derslikli ve 240 öğrenci kapasiteli olduğunu, günümüz şartlarında yetersiz kaldığını söyledi. Müdür Çalık, yapılacak olan yeni okul binasının Balıkesir Valiliği tarafından 1 milyon 816 bin lira bedelle ihale edildiğini ve okulun 18 derslikli ve 500 öğrenci kapasiteli olarak inşa edileceğini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde tamamlanarak bir sonraki eğitim-öğretim dönemine yetiştirilecek.

İnşaatın devam sürede öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerini Muzaffer Gürer Ortaokulu binasında devam edeceklerini, binanın eğitim ve öğretimi etkilemeyecek şekilde yeterli ve geçici olarak bu ihtiyacı karşılayabilecek kapasitede bir bina olduğunu bildirdi.

Kaymakam Ekrem Çalık, yapılacak olan yeni binanın öğrencilerimizin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayarak daha rahat ve güzel bir eğitim-öğretim alacakları modern bir bina olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.