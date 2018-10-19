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Kaymakam Çalık, TEMAD'ı ziyaret etti

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, TEMAD’ı ziyaret etti.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, TEMAD'ı ziyaret etti. Çalık, “Astsubaylar, ordumuzun bel kemiğini oluşturuyor” dedi.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Erdek İlçe Başkanlığını ziyaret etti. TEMAD'ın kuruluşunun 34. yıldönümü ve “Dünya Astsubaylar Günü” kutlamaları kapsamında ziyarette bulunan Çalık, ilçe başkanı Ahmet Eraslan'ın şahsında astsubayları kutladı.


Astsubayların, ordunun bel kemiğini oluşturduğuna dikkati çeken Kaymakam Çalık, şunları söyledi, “Ordumuz elbette ki subaysız olmaz ama astsubaysız hiç olmaz. Astsubaylar, ordudaki işleri fiilen yerine getirirler. Tüm astsubayları ve emekli astsubayları kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.”


Profesyonel askerlik uygulamasına geçmesinin de çok yerinde olduğuna işaret eden Çalık, şu değerlendirmede bulundu: “Özellikle terörle mücadelede profesyonelliğin önemi ortadadır. Çünkü çok iyi bir eğitimden geçiyorlar. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği vazgeçilmez, bayrağımız kutsal değerlerimizdir. Bunlarda mutlaka birleşmemiz gerekir. Bunu sağlarsak farklı renkler ve düşüncelerde de olabiliriz. Ancak hoşgörülü olmamız da gerekiyor. Önce insan olmak önemlidir. Tabii topluma yararlı insanlıktan söz ediyorum” dedi.

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