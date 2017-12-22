Kaymakam Hüseyin Öner’e İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Ceylan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Orhan ve Kadastro Müdür Vekili Serpil Gönen’de eşlik ettiler.

Kaymakam Hüseyin Öner ve beraberindeki Okul Müdürü Namık Kemal Boladan karşıladı. Öğretmenlerle eğitimde kaliteyi arıtıcı projeler üzerine sohbet eden Kaymakam Öner, ardından 4/A sınıfında düzenlenen okuma etkinliğine katıldı ve öğrencilerle kitap okudu. Öner, öğrencilerle sohbet ederken onların sorularını da yanıtladı. Öğrencilerden çok çalışmalarını isteyen Kaymakam Hüseyin Öner, okul ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Öner, Okul Müdürü Namık Kemal Boladan’a ve okuma etkinliğine katılan daire müdürlerine teşekkür etti.