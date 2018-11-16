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Kaymakam minik öğrencilerle oyun oynadı

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, okul öncesi öğrencilerle bir araya gelerek oyun oynadı.

Kaymakam Öner, Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Ceylan ile birlikte Yıldız Özsaraç Anaokulu'nda gerçekleştirilen okuma etkinliğine katıldı.


Miniklerle sohbet eden Kaymakam Öner kitap okudu, minik öğrenciler “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” adlı hikayeyi canlandırdı. Dünya Çocuk Kitapları Haftası sebebiyle okulda açılan kütüphaneyi de ziyaret eden Kaymakam Öner, minik öğrencilerle birlikte güzel vakit geçirirken, onlarla birlikte kitap ayracı yaptı.

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