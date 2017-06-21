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21 Haziran 2017 16:59

Kaymakam Nazlı’ya minik öğrencilerden ‘Kitaptan Kanatlar’ teşekkürü

Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında sürdürülen Kitaptan Kanatlar Projesi’nin ilk etabı tamamlandı.

Kaymakam Nazlı’ya minik öğrencilerden ‘Kitaptan Kanatlar’ teşekkürü

21 Haziran 2017 16:59


Projeye önderlik eden Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’yı makamında ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, projenin ilk etabının büyük bir başarıyla sonuçlanması için teşekkür etti.


Güner Bahadır’ı, Kaymakam Nazlı’ya yönelik gerçekleştirdiği anlamlı ziyarette; İlçe Milli Eğitim Özel Büro Sorumlusu Deniz Yıldız, projenin başarılı okullarından Atatürk İlkokulu Müdürü Mustafa Karaman, Müdür Yardımcıları; Necati Saray, Dilek Dağelen, Sınıf Öğretmenleri; Nisa Torun, Gönül Özhan’ın yanı sıra okulun öğrencileri; Beren Yücesoy, Siyabend Baba, Nevriye Mera ve Hüseyin Turan yalnız bırakmadı.


Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette; kampanyanın beklediğinden daha fazla ilgi gördüğünü belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, destekleri nedeniyle Kaymakam Nazlı’nın şahsında; katkıda bulunan, emeği geçen herkese şükranlarını sundu.


Ziyarette çoğunlukla Atatürk İlkokulu’nun öğrencileriyle sohbet eden Kaymakam Nazlı yaptığı açıklamada, ilçe genelinde Ayvalık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürüttükleri projenin özellikle öğrenciler arasında kitap okuma oranını yükseltmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Bu yıl ilk kez yürüttükleri Kitaptan Kanatlar Projesi’nin gelecek yıl daha kapsamlı olarak yürütmeyi hedeflediklerini kaydeden Kaymakam Nazlı, gelecek yıl kampanyayı öğrencilerin yanı sıra kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe halkına yönelik olarak da sürdüreceklerinin altını çizdi.




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