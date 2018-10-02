Kaymakam Öner ”Camilerimiz manevi huzura kavuştuğumuz mekanlardır” dedi.

Burhaniye ilçesinde, Müftü Hacı Öz, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, beraberinde din görevlileri ile birlikte Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti. Konuklarını makamında kabul eden Öner, camilerin manevi huzura kavuştuğumuz mekanlar olduğunu söyledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi alan Kaymakam Öner, konuklarına ikramlarda bulunurken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Öner, “Camilerimiz, manevi huzura kavuştuğumuz, birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz; hoşgörüyü, paylaşmayı ve dayanışmayı öğrendiğimiz, omuz omuza saf tuttuğumuz kutsal mekanlardır. Toplumumuzda birleştirici ve bütünleştirici bir misyona sahip din görevlilerimiz ise, dini konularda halkımızın en iyi şekilde aydınlatılması, dinimizin gelecek nesillere aktarılması gibi önemli görevler üstlenmiştir. Bu vesileyle tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyor, cami yapan, yaptıran, yapımında emeği bulunan hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, din görevlilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.