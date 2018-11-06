Kaymakam Öner, kampanyayı organ bağışı yaparak başlattı

Burhaniye ilçesinde, Organ Bağışı Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Kaymakam Hüseyin Öner'de kurulan stantta ilk organ bağışı yapan kişi olarak kampanyayı başlattı. Vatandaşları organ bağışına çağıran İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen, ülkede yaklaşık 25 bin kişinin organ beklediğini söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta görev yapan sağlıkçılara başarı dileğinde bulunan Kaymakam Hüseyin Öner, organ bağışında bulunurken, herkesi organ bağışı yapmaya çağırırken İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan'da organ bağışında bulundu. Organ bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, “İlçemizde her hafta organ bağışı stantları kuruyoruz. Şimdi ise Organ Bağışı Haftası nedeniyle bilgilendirme toplantılarımız olacak. Şu anda ülkemizde 24 bin 769 kişi organ bağışı beklemektedir. Herkesi organ bağışına bekliyoruz. Bağış yapan vatandaşlara da teşekkür ediyoruz” dedi.