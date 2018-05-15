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15 Mayıs 2018 11:49

Kaymakam Öner mezuniyet törenine katıldı

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunun 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Kaymakam Öner mezuniyet törenine katıldı

15 Mayıs 2018 11:49

Yüksek Okulda yapılan mezuniyet törenine, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdelir, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve yakınları katıldı.


Törende bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner, öğrencilerden ellerinden gelenin en iyisi yapmalarını istedi. Öner konuşmasında, “Değerli aileler, mezunlarımızın değerli yakınları; yüksek okul hocalarımızın 4 yıl önce devraldığı emaneti sahiplerine iade etme vakti geldi. Birbirinden değerli öğretim elemanlarımızdan oluşan akademik kadromuz, çok titiz çalışan idari ve teknik kadromuzun da desteğiyle, evlatlarınızı şekillendirdi, eğitti. Sevgili öğrenciler, bugün, bir bitişin değil birçok başlangıcın yaşandığı bir günü yaşıyoruz. Bugünden itibaren yepyeni yaşam deneyimlerini içinde barındıran bir süreç başlıyor. Var olan becerilerinizi geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için kendinizi geliştirmeye devam edin. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. 4 Yıl süren bir eğitimin ardından mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yaşamlarının yeni dönemine iyi dilekler ve sevgiyle uğurluyorum" dedi.




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