Kaymakam Öner okul inşaatlarını denetledi

Öner, Emine Akel Anaokulu, Adil Başkurt Öğrenci Yurdu, Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi binalarının yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

İlçede ikili eğitim yapan okul kalmayacağını anlatan Kaymakam Öner, “Okul inşaatlarının hızla ilerlediğine tanık olduk. Bu da bizi sevindirdi. Devam eden ve yatırımı planlanan, çok yakında ihalesi yapılacak Bilim Sanat Merkezi, Nadir Tolun Ortaokulu, Pelitköy İlkokulu eğitim kurumlarıyla birlikte Burhaniye'nin eğitim alanında fiziki imkan yetersizliği olmayan, yakın geleceği de planlayan bir ilçe olacağını ifade etmek isterim” dedi.