Kaymakam Öner, “Okumadan geçen bir gün yitirilmiş bir gündür” dedi

Mustafa Keskin İlkokulu'ndaki kitap okuma etkinliğine katılan Kaymakam Hüseyin Öner, okumadan geçirilen bir günün yitirilmiş bir gün olacağını söyledi.

Mustafa Keskin İlkokulu'na giden Kaymakam Hüseyin Öner ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz'ı, okul müdürü Namık Boladan karşıladı. Okulda öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Hüseyin Öner, daha sonra 4. sınıflarla beraber okuma etkinliğine katıldı. Öğrencilerden çok okumalarını isteyen Öner, “BENGİ ve Sporda Yetenek 10 ‘la gelecek projeleri devam ediyor. Birçok öğrencimizin yapılan faaliyetlerde büyük başarılar gösterdiklerini görüyoruz. Diğer öğrencileri teşvik etmek amacıyla bu öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Okumadan geçen bir gün yitirilmiş bir gündür.Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. Müdür Namık Boladan da, Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz'a teşekkür etti.