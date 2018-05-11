Ziyarette, Kaymakam Öner’e Belediye Başkan Vekili Yaşar Yılancı, Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, İlçe Müftüsü Hacı Öz ve Mal Müdürü Mustafa Ak eşlik etti.

Fuarda, 70 öğrenci ve 10 danışman öğretmenin katkılarıyla hazırlanan TÜBİTAK onaylı 22 proje sergilendi. Kaymakam Öner ve ilçe müdürleri projeleri incelediler ve projelerle ilgili öğrencilerden bilgiler aldılar. Okul yönetimini, 10 danışman öğretmeni ve başarılı öğrencileri tebrik eden Kaymakam Öner, “Burada çocuklarımızın ufkunu açan başarılı bir çalışma ve organizasyona tanık olduk. Öğrencileri bilim çalışmalarına teşvik etmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak adına yapılan bu tür organizasyonların her zaman destekçisi olacağız. Özverili çalışmaları için tüm öğrencilerimizi ve üzerlerinde emeği olan danışman öğretmenlerimizi kutluyorum.” dedi.