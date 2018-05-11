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11 Mayıs 2018 12:25

Kaymakam Öner’den çok okuyun uyarısı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın himayelerinde başlatılan ve başarıyla yürütülen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme (BENGİ) projesi kapsamında , İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ile birlikte Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek öğrencilerle okuma programı gerçekleştirdi.

Kaymakam Öner’den çok okuyun uyarısı

11 Mayıs 2018 12:25

Öner, okuma programının ardından öğretmenlerle mesleki eğitimin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin hususları hakkında sohbet gerçekleştirdi.


Kaymakam Öner öğrencilerle sohbetinde, “Öğrencilerimiz yakın gelecekte Burhaniye halkına hizmet edecek önemli kişiler olacaklar. Onların önemli kabiliyetleri, becerileri var. Kendilerine güven duymaları ve inanmaları gerekiyor. Hayatta hangi işi yaparsak yapalım, kendimize güven duygumuz ve kişisel gelişimimiz için okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Mutlaka biraz okumalıyız.” dedi.




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