Kaymakam Öner’den çok okuyun uyarısı

Öner, okuma programının ardından öğretmenlerle mesleki eğitimin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin hususları hakkında sohbet gerçekleştirdi.

Kaymakam Öner öğrencilerle sohbetinde, “Öğrencilerimiz yakın gelecekte Burhaniye halkına hizmet edecek önemli kişiler olacaklar. Onların önemli kabiliyetleri, becerileri var. Kendilerine güven duymaları ve inanmaları gerekiyor. Hayatta hangi işi yaparsak yapalım, kendimize güven duygumuz ve kişisel gelişimimiz için okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Mutlaka biraz okumalıyız.” dedi.