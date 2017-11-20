Kaymakam sanalda uçtu

Yaklaşık 10 yıla aşkın süredir elektrik-elektronik sanayinde çeşitli üretim ve hizmet alanlarında tecrübe sahibi olan firma yetkilileri Mehmet Kadan ve Halil Kadan kardeşlerden bilgiler alan Kaymakam Sırmalı son yıllarda gittikçe önem kazanan sanal gerçeklik uygulamalarından olan geliştirilmiş simülasyon sistemleri ve proje kapsamında yapımı tamamlanan uçak simülasyonu prototipini yakından inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette “8 Boyutlu Gerçek Uçuş Deneyimi” projesi hakkında bilgi veren Firma yetkilisi Mehmet Kadan; “Yaklaşık 6 yıla aşkın bir süredir simülasyon sistemleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında 8 farklı ülkede tasarımlarımız faaliyet gösteriyor. Deneyimlerimizi daha büyük projelere odaklamak istediğimiz noktada Balıkesir Üniversitesi ve KOSGEB ile bir işbirliği sürecine girdik. Daha önceden simülasyon sistemleri söz konusu olduğunda ülkemizde zayıf kaldığımızı düşündüğümüz Sivil ve askeri sistem simülasyon sistemleri konusunda çalışmayı uygun gördük. Yaptığımız araştırmalar ve analizler sonucunda 8 serbestlik dereceli bir uçuş simülasyon sistemi tasarımına karar verdik. Projemizi Balıkesir Üniversitesi ile birlikte çalışarak KOSGEB’e sunduk. Zorlu bir süreç sonunda kabul ettirdik. Çalışmalarımız bir yıldan fazla sürdü. Sonuç olarak 8 serbestlik derecesinde hareket kabiliyeti olan bu uçak simülatörü prototipini hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada dünya çapında etki kabiliyeti sağlayacak bir sistem kurulumu gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde internet ortamında bir Amerikan firmasının 8 eksenli bir simülasyon sistemi tasarımı yapmak için çalıştıklarını öğrendik. Biz bir adım daha ilerideyiz. Öncü olmak rüzgarı göğüslemeyi gerektirir. Biz çalışmaya hazırız. Yaptığımız elektronik ve mekanik testlerden çok pilotlarımızın uçuş deneyimleri heyecanlandırdı bizi. Sürece katkı sunan kurumlarımıza ve ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette açıklama yapan Kaymakam Sırmalı “Ülkemizde simülasyon sistemleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapan sınırlı sayıda ticari teşekkülden biri olan ve Edremit ilçemizde faaliyet gösteren ve KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programından aldığı destekle “8 Boyutlu Gerçek Uçuş Deneyimi” adı altında bir proje gerçekleştiren Mehmet Kadan ve Halil Kadan kardeşlere yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizde her alanda teknolojik yenilikler yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu kapsamda da ilçemizde faaliyet gösteren firmamızın ürettikleri geliştirilmiş simülasyon cihazlarının ülkemizin tanıtımında önemli bir role sahip olacağını düşünüyorum” dedi.