Kaymakam Sırmalı, “Amacımız kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza sunulmasıdır”

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından biri olan Edremit ilçemiz, denizi, kaplıcaları, doğası, zeytini, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli çekim merkezlerden bir tanesidir. İlçemizin sahip olduğu potansiyellerle doğru orantılı olarak ilçemizin nüfusu da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle ilçemizi ziyaret eden ve ilçemizde ikamet eden vatandaşlara hizmet sunan kamu kurumlarımızın sunacağı hizmetlerin en iyi şekilde icra edilmesi gerekmektedir. Vatandaşlara kamu hizmetlerini zamanında, verimli ve sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için kurumlar arası iletişim ve iş birliği de çok önemlidir. Bu toplantının bir amacı da ilçemizdeki kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak ve güçlendirmektir. Bu nedenle Edremit İlçemizde kamu hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımıza; ulaşılabilir, güler yüzlü, etkili, çözüm üretici ve vatandaş memnuniyeti esaslı kamu hizmet sunumunu gerçekleştirmeliyiz." dedi.

Karşılıklı görüş alışverişi içerisinde gerçekleşen toplantıda; Edremit'te yürütülen çalışmalar ile kamu yatırımları gibi birçok konu ele alınarak Edremit masaya yatırıldı. Verimli geçen toplantının sonunda Kaymakam Sırmalı kurum amirlerine teşekkür ederek yürütülecek hizmetlerde başarılar diledi.

Toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Bnb. Özkan Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman, İlçe Tarım Müdürü Recep Özbudak, İlçe Vergi Dairesi Müdürü Mahmut Kurı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan, İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas, İlçe Malmüdürü Musa Asır, İlçe Orman İşletme Müdür V. Barış Tamer Kilis, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Zabit Durmuş, İlçe SGK Müdürü Cuma Saygıner, İlçe SYDV Müdürü Elif Çakır, İlçe Tapu Müdürü Zekeriya Bencik, Havaalanı Müdürü Taner Ödemiş, İlçe Kütüphane Müdürü Tufan Sümengen, İlçe Meteroloji Müdürü Rahmi Ulaş katıldı.