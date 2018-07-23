Kaymakam Sırmalı Basın Bayramını kutladı

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yayınladığı mesajında “24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz günü ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır.

Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın, tarafsız ve özgür yayıncılık anlayışıyla; ülkemizin geleceği, milletimizin menfaatleri doğrultusunda kamuoyunun haber alma hakkını sağlayan önemli bir görev üstlenerek; milletin müşterek sesi olmaktadır.

Hızla gelişen güzel ilçemiz Edremit’te ve tüm ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde büyük emek harcayan gazeteci arkadaşlarımız fedakarca çalışarak halkın haber alma hakkını sağlamakta toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenerek bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar.

Bu duygu ve düşüncelerle; basında sansürün kaldırılışının 110. Yıl dönümünde, ilçemizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.”dedi.