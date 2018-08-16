Kaymakam Ali Sırmalı yayınladığı bayram kutlama mesajında “Bizleri birbirine yakınlaştıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Mübarek Kurban Bayramına bir kez daha kavuşmanın büyük mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Bayramlarımız; millet olarak birbirine kenetlenmemizi sağlayan sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörünün doruğa çıktığı milli, manevi ve dini duyguların yoğun yaşandığı “millet olma şuurunun” kuvvetlendiği çok önemli ve özel günlerdir. Bu nedenle Kurban Bayramının ülkemize, milletimize ve İslam âlemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Unutmamalıyız ki sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler ve acılar da paylaşıldıkça azalır. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bayram günlerinde; engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret etmek dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Edremitli Hemşerilerimizin ve Tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını en içten duygularla kutluyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”dedi.