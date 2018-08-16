Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 14:30

Kaymakam Sırmalı; “Bayramlar, millet olma şuurunun kuvvetlendiği çok önemli ve özel günlerdir”

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Kurban Bayramı öncesinde yayınladığı mesaj ile Edremitlilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Sırmalı; “Bayramlar, millet olma şuurunun kuvvetlendiği çok önemli ve özel günlerdir”

16 Ağustos 2018 14:30


Kaymakam Ali Sırmalı yayınladığı bayram kutlama mesajında “Bizleri birbirine yakınlaştıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Mübarek Kurban Bayramına bir kez daha kavuşmanın büyük mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.


Bayramlarımız; millet olarak birbirine kenetlenmemizi sağlayan sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörünün doruğa çıktığı milli, manevi ve dini duyguların yoğun yaşandığı “millet olma şuurunun” kuvvetlendiği çok önemli ve özel günlerdir. Bu nedenle Kurban Bayramının ülkemize, milletimize ve İslam âlemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.


Unutmamalıyız ki sevinçler ve mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler ve acılar da paylaşıldıkça azalır. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bayram günlerinde; engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret etmek dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır.


Bu duygu ve düşüncelerle, Edremitli Hemşerilerimizin ve Tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını en içten duygularla kutluyor, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç