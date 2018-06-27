Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, Başkan Yardımcısı Merve Fil, Üyeler Selma Şahan, Taşkın Bayram ve Minik Çölyaklı İrem Neviş’in katıldığı ziyarette dernek çalışmaları hakkında Kaymakam Sırmalı’ya bilgiler verildi.

Edindiği tecrübelerini bu hastalıkla yaşamaya çalışan insanlarla paylaşma düşüncesiyle Edremit Körfezi Çölyak Derneği’ni kurduklarını dile getiren Betül Özdemir Kaya, "Şu an tamamen dernek yöneticilerimizin imkânlarıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Edremit’te tespit edebildiğimiz 50 civarında Çölyak hastası bulunuyor. Hemen hemen her hastaya ulaşarak, dernek merkezimizde eski ve yeni hastaları buluşturup, birbirlerine destek olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu hastalığa yakalanan insanların özelikle manevi desteğe ihtiyacı var" dedi.

Çölyak hastalığının belli bir tedavisinin olmadığını, bu hastalığı taşıyan kişilerin ömür boyu diyet yapmaları ve önerilen gıda maddelerinden tüketmeleri gerektiğini ifade eden Özdemir Kaya, "Çölyak hastaları içerisinde gluten olan hiçbir şeyi tüketemiyorlar. Hatta kağıt bardakla su dahi içemiyorlar, çünkü kağıt bardakta da gluten var. Raf ömrünü uzatmasından dolayı şu an günlük tüketilen hemen her gıda ürününde gluten bulunuyor” dedi.

Çölyak Hastalarının günlük yaşamlarında glütensiz ürünlere rahatça ulaşabilmesi için çalıştıklarını ifade eden Özdemir Kaya marketlerde özellikle glütensiz ürün bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Marketlerde glütensiz ürün çeşidinin ve sayısının az olduğunu belirten Özdemir Kaya, Kaymakam Sırmalı’dan Edremit’te faaliyet gösteren marketlerin glütensiz ürün çeşitliğini artırmasını ve glütensiz ürünlerin diğer ürünlerle temas etmeyecek şekilde ayrı bir rafta satışa sunulmasını talep etti. Ayrıca Edremit Körfezi Çölyak Derneğinin 30.06.2018 tarihinde gerçekleştirilecek açılışına davet etti.

Çölyak Hastalığı ve farkındalığı konusunda derneğin çok önemli bir misyon üstlendiğini belirten Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, “Ben öncelikle derneğimizin yürüttüğü çalışmaları yürekten kutluyorum. Çölyak Hastalığına farkındalığı arttırmak amacıyla yapılacak çalışmalara bizler de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Özellikle ilçemizde ikamet eden Çölyak hastası vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylıkla idame ettirebilmelerini sağlamak ve duyarlı olmak hepimizin görevidir. Çölyak Hastalarının günlük yaşamlarında glütensiz ürünlere rahatça ulaşabilmesi için Edremit Kaymakamlığı olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Marketlerimizin Çölyak konusunda bilinçlendirilmesini sağlayacağız.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sırmalı Çölyak Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.