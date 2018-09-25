Kaymakam Sırmalı Dereli ve Çamlıbel mahalle hayırlarına katıldı

Edremit ilçesi Dereli Mahallesi'nde geçmişi bir asra dayanan geleneksel hayır yemeği bu yılda yoğun bir katılımla yapıldı.

Edremit ilçesi Dereli Mahallesi'nin mesire alanında yapılan geçmişi yüz yılı bulan geleneksel mahalle hayrı mahalle sakinlerinin ve dışarıdan gelen yüzlerce kişinin katılımı ile yapıldı. Bir gün önceden kesilen kurbanlar ve hazırlanan kazanlar dolusu yemekler dağıtıldı.

Kaymakam Sırmalı, yörelerin kültürünü yansıtan geleneklerin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu belirterek; “Geçmişi uzun yıllara dayanan böyle bir etkinliği sürdürerek unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi koruyan Dereli Mahallesi muhtarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dereli Mahallesi Muhtarı Nuri Özdemir de katılan tüm konuklara teşekkür ederek; “İmece usulü yaptığımız hayrımızı bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.

Kaymakam Sırmalı daha sonra Çamlıbel Mahallesinde gerçekleştirilen geleneksel mahalle hayrına katıldı. Mahalle muhtarlarının ve çok sayıda vatandaşın katıldığı mahalle hayrında okunan duaların ardından misafirlere yemek ikram edildi

Kaymakam Sırmalı, organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliği pekiştirmek anlamında büyük önem taşıyan mahalle hayrına katılmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.

Hayra Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.