Kaymakam Sırmalı; “Edremit marka şehir olma yolunda ilerliyor”

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ilçede devam eden yatırımları inceledi.

İlk olarak yapımı devam eden kültür merkezi ve kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulunuldu. Daha sonra 32 derslikli, 1 Mart 2019 tarihinde teslim edilmesi planlanan Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu'nun inşaat alanını; Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan 300 kişi kapasiteli öğrenci Yurdu inşaatını ve 24 derslikli Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu inşaatını gezerek yapılan çalışmalar hakkında yüklenici firmalardan bilgiler alındı. İnşaatlar işlerininin titizlikle takip edilmesi ve hızlı bir şekilde bitirilmesi talimatı verildi.

Yapılan yatırımların ilçenin eğitim, sosyal ve kültürel anlamda önemli bir ihtiyacını gidereceğini belirten Kaymakamı Ali Sırmalı “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha donanımlı olmaları için onları geleceğe hazırlayacak olan eğitim ortamlarını çok yakında Edremit'imize kazandıracağız. İlçemize değer katacak spor, sağlık, eğitim ve diğer tüm alanlarda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasını sağlayan başta İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'ye, Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'ya, Bölge Milletvekillerimize ve Vali Yardımcımız Sayın İsmail Demirhan'a ilçemizden desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. İlçemize önemli bir katma deger katacak bu yatırımlar ilçemizin önemli ihtiyaçlarını da karşılayacaktır'' dedi.

Kaymakam Ali Sırmalı, Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Yatırım İzleme Müdürü Fatih Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve YİKOB yetkilileri ile birlikte ilçemizde yapımı devam eden inşaatlarda incelemelerde bulundu.