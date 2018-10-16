Kaymakam Sırmalı; “Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulumuz, Havacılık Sektörüne Nitelikli Personel Yetiştirecek”

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Edremit'e kurulan ve 2018-2019 döneminde eğitim faaliyetlerine başlayan Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Türkiye'de havacılık alanında faaliyet gösteren köklü üniversitelerden sonra ilk beş üniversite arasında yerini aldı.

Uluslararası uçuşların yapıldığı Koca Seyit Havalimanı ve uçuş eğitim okullarının da hizmet verdiği Edremit ilçemizde yeni açılan Sivil Havacılık Yüksekokulu 2018-2019 döneminde 62 Havacılık Yönetimi öğrencisiyle eğitim hayatına başladı.

Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Ulutaş, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kurt ve Dr. Öğr. Üyesi Seyhun Durmuş ile birlikte Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret ederek eğitim hayatına yeni başlayan yüksekokul hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “Ülkemizin önem verdiği havacılık sektörünün en büyük gereksinimleri de kuşkusuz nitelikli personel eğitimidir. Edremit'te kurulan yüksekokulumuz inşallah kısa zamanda, havacılık sektöründeki nitelikli personel gereksinimini karşılayacaktır. İlçemize yükseköğrenim kurumlarının kazandırılması çok önem verdiğimiz konular arasındadır. Şuan ilçemizde iki meslek yüksekokulumuz ve bir dört yıllık yüksekokulumuz eğitim öğretim faaliyetini yürütmektedir. Önümüzdeki süreçte ilçemize fakülteler ve orta vadede üniversite kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yükseköğrenimde eğitim gören öğrencilerimizin barınma ihtiyacı için yükseköğretim öğrenci yurdu inşaatı çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Kısa zamanda bitirilmesini planladığımız yurdumuz ilçemizde yükseköğretimde okuyan 2000'e yakın öğrencilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır” dedi.