Kaymakam Sırmalı, “Edremit Tarıma Dayalı OSB kurulması yolunda önemli bir adım daha attık”

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alternatif tarımsal üretimi geliştirerek bölgeye yeni iş imkanları sağlamak amacıyla Edremit Kaymakamlığı tarafından geliştirilen ve Kaymakam Ali Sırmalı'nın girişimleri ile hızlı bir yol kat edilen "Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Süs Bitkileri-Sera) Projesi Yer Seçimi Ön İnceleme Koordinasyon Toplantısı ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında hazırlanan ve hızla yol kat edilen proje kapsamında; ön başvuru dosyası hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına sunulmak üzere Balıkesir Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Proje İnceleme ve Onay Komisyonu tarafından incelenen proje uygun bulunarak 16-18 Ekim 2018 tarihleri arasında mahallinde inceleme yapmak ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin görüşlerini almak üzere bir dizi ziyaret için Edremit'e geldiler.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Dairesinden görevlendirilen uzman ekip Edremit'in Çıkrıkçı Mahallesi sınırlarında yer alan 720 dekarlık alanda inceleme ve etüt çalışmalarını yürüttüler.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Dairesi Birim Amiri Fethi Molla ve birim çalışanlarının katılımıyla, Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında Adrina Otel toplantı salonunda TDİSOB Yer Seçimi Ön İnceleme Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Sürecin sağlıklı ve planladıkları gibi ilerlediğini belirten Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “İlçemizin lokomotif sektörlerinden olan tarım sektörünün geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artması ve ekonomik olarak insanımızın bu sektörden doğrudan fayda sağlar hale gelebilmesi için Kaymakamlığımızın girişimleriyle geliştirdiğimiz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİSOB Seracılık-Süs Bitkisi) projemizde önemli bir aşamayı daha geçmiş bulunuyoruz. Projemizde müteşebbis olarak yer alan ve projemize destek veren kurumlarımızın katkısıyla kuruluş aşamasında çok hızlı yol kat ederek bugün ki aşamaya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bin kişiye istihdam, 4 milyon adet zeytin fidanı üretimi, 10 milyon adet saksılı fidan üretimi , 50 milyon adet mevsimlik çiçek üretimi ve ilçe ekonomisine en az 120.000.000 TL katkı sağlanması gibi çok önemli hedeflerle yola çıktığımız projemizde bugün ki geldiğimiz aşama son derece sevindirici. Umuyorum ki Aralık ayına kadar Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği kurularak, proje uygulama alanının tüzel kişiliğe tahsisi işlemini gerçekleştireceğiz. 2019 yılında alt yapı ve üstyapı çalışmalarımızı tamamlayacağımız proje kapsamında hedefimiz; 2020 yılında kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimine geçerek süs bitkisi üretiminde lider olmak. Edremit'in ve insanlarımızın geleceği için son derece önemli olan ve bölgeye çok büyük ekonomik getirisi olacak projemizin bu aşamaya gelmesinde başta Balıkesir Valiliğimiz olmak üzere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, projemizin fizibilite hazırlık aşamasında ve sürecin takibinde bizi destekleyen Güney Marmara Kalkınma Ajansına ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yapılan toplantıda tarıma dayalı OSB'nin kurulması ile ilgili olarak kurum görüşleri paylaşıldı. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve işlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunularak toplantı verimli bir şekilde sonlandırıldı.