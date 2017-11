Kaymakam Sırmalı esnaf odaları başkanları ile bir araya geldi

Esnaf Odaları Başkanları ile her fırsatta bir araya gelmeye gayret gösteren Kaymakam Sırmalı "Edremit ilçemiz her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçedir. Bu nedenle ilçemizin ve bölgemizin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarda sürdürülebilir kalkınmasının sağlanabilmesi adına ilçemizde bulunan tüm paydaşlarla sık sık bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütme gayreti içerisindeyiz. Bugün de esnaflarımızın sorunlarını, görüş ve önerilerini dinleyip çözüme kavuşturmak için istişarede bulunduk. Oda başkanlarımızın talep ve görüşlerini dinledik. Çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Esnafımız, Edremit ilçemizin ticaretinin can damarıdır. Bu nedenle ortak bir gelecek için sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, sektörlerimiz ile birlikte daha koordineli çalışmak bizim için çok önemlidir. Bu kapsamda ilçemizde bulunan özel sektörler, sivil toplum kuruluşları, odalar, dernekler vb. gibi bir çok kurum ve kuruluş ile bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erdoğan Güder, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Madalıoğlu, Meyveciler Odası Başkanı Metin Kalaycıoğlu, Oto Tamirciler Odası Başkanı Burhan Turan, İnşaat Ustaları Odası Başkanı Rasim İz, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Alaattin Akçeşme, Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Dürüst, Bakkalar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Alparslan, Bahçıvanlar Odası Başkanı Zekai Uluğlu, Kahveciler Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, Şöforler Odası Başkanı Ahmet Dut katıldı.